FC Inter 1908
Milan-Inter si gioca nel San Siro Olimpico: superato record d’incasso dell’andata

Milan-Inter si giocano un derby potenzialmente decisivo nella corsa scudetto. Un derby che si giocherà nel San Siro Olimpico
Marco Macca
Milan-Inter si giocano un derby potenzialmente decisivo nella corsa scudetto. Un derby che si giocherà nel San Siro Olimpico, vista la rassegna di Milano-Cortina appena conclusa. Scrive Tuttosport:

"Nel primo derby della storia che si giocherà in un San Siro olimpico (il nome viene attribuito dal Cio e resta per sempre a ogni impianto che ospita la cerimonia di apertura dei Giochi), il primo brivido lo darà il dato legato all’incasso".

"Perché i 75mila spettatori presenti porteranno al record per la Serie A, cancellando gli 8.649.494 euro messi a bilancio dall’Inter dopo la gara di andata. Sulle tribune ci saranno tifosi provenienti da cento paesi, segno di come il calcio a Milano abbia ormai un impatto imponente anche sul turismo".

(Fonte: Tuttosport)

