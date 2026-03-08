"Nel primo derby della storia che si giocherà in un San Siro olimpico (il nome viene attribuito dal Cio e resta per sempre a ogni impianto che ospita la cerimonia di apertura dei Giochi), il primo brivido lo darà il dato legato all’incasso".

"Perché i 75mila spettatori presenti porteranno al record per la Serie A, cancellando gli 8.649.494 euro messi a bilancio dall’Inter dopo la gara di andata. Sulle tribune ci saranno tifosi provenienti da cento paesi, segno di come il calcio a Milano abbia ormai un impatto imponente anche sul turismo".