Marco Astori Redattore 20 ottobre - 00:28

Intervenuto negli studi di DAZN durante il programma "Fuoriclasse", Davide Bernardi, giornalista, ha raccontato qualche aneddoto da bordocampo di Roma-Inter di sabato sera: "A Roma la sensazione era quella che tu puoi permetterti di far uscire Lautaro al 60' e non ci sono problemi perché Pio entra e ti fa quella partita.

Chivu sta facendo benissimo, non dimentichiamo che ha fatto 20 partite in Serie A. Ieri ad un certo punto nel primo tempo per incitare Bonny a fare spallate coi difensori, gli ha fatto proprio il gesto di fare i muscoli.

E poi quando entra Bailey, Chivu dice ad Akanji: "Fast, occhio che è veloce" e gli fa proprio il gesto della velocità. E poi vuole la linea tantissimo alta, sempre: nell'ultima punizione della Roma ha voluto la linea 5-6 metri avanti all'area".