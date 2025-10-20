FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bernardi: “Chivu e il gesto a Bonny in Roma-Inter. E quando entra Bailey dice ad Akanji…”

ultimora

Bernardi: “Chivu e il gesto a Bonny in Roma-Inter. E quando entra Bailey dice ad Akanji…”

Bernardi: “Chivu e il gesto a Bonny in Roma-Inter. E quando entra Bailey dice ad Akanji…” - immagine 1
Durante il programma "Fuoriclasse", Davide Bernardi, giornalista, ha raccontato qualche aneddoto da bordocampo di Roma-Inter di sabato sera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di DAZN durante il programma "Fuoriclasse", Davide Bernardi, giornalista, ha raccontato qualche aneddoto da bordocampo di Roma-Inter di sabato sera: "A Roma la sensazione era quella che tu puoi permetterti di far uscire Lautaro al 60' e non ci sono problemi perché Pio entra e ti fa quella partita.

Bernardi: “Chivu e il gesto a Bonny in Roma-Inter. E quando entra Bailey dice ad Akanji…”- immagine 2
Getty Images

Chivu sta facendo benissimo, non dimentichiamo che ha fatto 20 partite in Serie A. Ieri ad un certo punto nel primo tempo per incitare Bonny a fare spallate coi difensori, gli ha fatto proprio il gesto di fare i muscoli.

Bernardi: “Chivu e il gesto a Bonny in Roma-Inter. E quando entra Bailey dice ad Akanji…”- immagine 3
Getty Images

E poi quando entra Bailey, Chivu dice ad Akanji: "Fast, occhio che è veloce" e gli fa proprio il gesto della velocità. E poi vuole la linea tantissimo alta, sempre: nell'ultima punizione della Roma ha voluto la linea 5-6 metri avanti all'area".

Leggi anche
Stramaccioni svela: “Roma-Inter? Pio Esposito ha provato un dribbling e allora...
Caressa esalta Pio Esposito: “Non vedevo uno fare reparto da solo così dai tempi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA