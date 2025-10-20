FC Inter 1908
Nell'Inter che viaggia a vele spiegate ci sono due nomi che, almeno per il momento, non sono riusciti a tenere il passo dei compagni
Marco Macca
Nell'Inter che viaggia a vele spiegate ci sono due nomi che, almeno per il momento, non sono riusciti a tenere il passo dei compagni. Si tratta dei nuovi acquisti Luis Henrique e Diouf, poco impiegati in questo inizio di stagione da Chivu. Ma all'Inter sono tutti convinti che sapranno ritagliarsi il loro spazio:

"Chivu ha saputo creare sintonia ed armonia nel gruppo. C’erano anche prima, ma andavano in qualche modo ricomposte, dopo lo strappo di Charlotte. Anche in quell’occasione è intervenuto a dovere. Ora non gli resta che mettere in pari anche i nuovi".

"Con Akanji (ma non c’erano dubbi), Bonny ed Esposito (di fatto su creature) c’è già riuscito. Mancano Sucic, che ancora non è sbocciato del tutto, più la coppia Luis Henrique-Diouf, i più in ritardo. All’Inter sono tutti convinti che completerà l’opera".

(Fonte: Corriere dello Sport)

