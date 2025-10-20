Nell'Inter che viaggia a vele spiegate ci sono due nomi che, almeno per il momento, non sono riusciti a tenere il passo dei compagni. Si tratta dei nuovi acquisti Luis Henrique e Diouf, poco impiegati in questo inizio di stagione da Chivu. Ma all'Inter sono tutti convinti che sapranno ritagliarsi il loro spazio:
Ci sono 2 nomi in ritardo rispetto agli altri: “Ma Inter convinta che Chivu completerà l’opera”
"Chivu ha saputo creare sintonia ed armonia nel gruppo. C’erano anche prima, ma andavano in qualche modo ricomposte, dopo lo strappo di Charlotte. Anche in quell’occasione è intervenuto a dovere. Ora non gli resta che mettere in pari anche i nuovi".
"Con Akanji (ma non c’erano dubbi), Bonny ed Esposito (di fatto su creature) c’è già riuscito. Mancano Sucic, che ancora non è sbocciato del tutto, più la coppia Luis Henrique-Diouf, i più in ritardo. All’Inter sono tutti convinti che completerà l’opera".
(Fonte: Corriere dello Sport)
