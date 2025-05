Chiamati a vincere, costretti a vincere. Curiosa storia, loro che nella vita precedente, quando in campo andavano per giocare e non per dare indicazioni, sono stati due difensori. Arcigni, grintosi e sì, spiccatamente difensori: primo non prenderle, poi si vede. E invece qui c’è da dare. C’è da vincere la partita, c’è da guardare avanti più che indietro. E di solito con loro due funziona. Stellini, quando ha sostituto Conte, ha vinto 8 partite su 10, Farris al posto di Inzaghi ne ha portate a casa 8 su 11. Ci siamo, percorso simile.

"Il colpo di fulmine tra Inzaghi e Farris, invece, risale al 2014. Simone allenava la Primavera della Lazio, a Rimini durante le fasi finali conobbe Massimiliano. Più avanti, gli chiese di entrare nello staff e da allora i due non si sono più allontanati. Inzaghi restò colpito dalla passione per la tattica di Farris. Che ha una genesi molto particolare: alla fine della carriera da calciatore, tra il 2003 e il 2005, Massimiliano incrociò come tecnico alla Sangiovannese un certo Maurizio Sarri. Quell’incontro ha cambiato la vita di Massimiliano, che certo allora non si vedeva allenatore. Ma di Sarri lo colpì il modo con cui spiegava la tattica e i movimenti da fare per vincere. Quel che Maurizio diceva, poi puntualmente si trasformava in realtà. Quella Sangiovannese ottenne la promozione in C1. Venerdì ci si gioca uno scudetto: siamo qualche gradino più in alto, ma il modo di inseguire un trionfo è lo stesso, la categoria non conta. E allora fidatevi, tifosi di Napoli e Inter. Fidatevi di questi due come si fidano Antonio e Simone", racconta Gazzetta.