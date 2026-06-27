"Dopo il golpe del Chelsea su Palestra, l’Inter ha dovuto digerire un altro boccone amarissimo", scrive Tuttosport su Nico Paz

Matteo Pifferi Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 10:02)

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Nico Paz rimarrà al Como. Il club lariano è pronto a sborsare una cifra importante, 60 mln di euro, entro il 30 giugno, accontentando così le richieste del Real Madrid che manterrà la recompra, per 80 mln, da esercitare la prossima stagione:

"Dopo il golpe del Chelsea su Palestra, l’Inter ha dovuto digerire un altro boccone amarissimo. Vero è che i nerazzurri strategicamente si erano tenuti fuori dai giochi per Paz, ma - alla luce dei rapporti tra Marotta e Florentino Perez, del corteggiamento del vicepresidente Zanetti sul ragazzo grazie all’amicizia con papà Pablo (quello che più ha fatto arrabbiare Fabregas), degli apprezzamenti di Chivu e dei dirigenti verso l’argentino - tutto faceva pensare che i campioni d’Italia avrebbero risposto al mancato acquisto di Palestra con quel botto atteso pure da tutti i tifosi.

Invece così non è stato e, quanto accaduto, dimostra come sia cambiato il mercato rispetto a un tempo: l’Atalanta non si è fatta scrupoli nel vendere Palestra al Chelsea sbattendo un portone in faccia agli amici (?) dell’Inter; mentre il Como ha messo a segno un colpo che ha ricordato la grandeur morattiana, forte del carisma di Fabregas e delle sterminate risorse della proprietà indonesiana che nella prossima stagione potrà garantire la vetrina della Champions League alle tante stelline presenti in squadra.

Particolarmente grave, per i piani di Chivu, è stato quanto accaduto per Palestra perché c’era la necessità di sostituire un titolarissimo (Dumfries) finito - caso vuole - al Real Madrid. L’acquisto dell’esterno era obiettivo primario nonché l’unico giocatore espressamente richiesto dall’allenatore a chi governa la società ma i tempi di un club governato da un fondo di investimento spesso non coincidono con quelli del mercato che necessitano di scelte da prendere in tempi brevi", commenta Tuttosport.