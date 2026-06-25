Marco Palestra ha scelto il Chelsea. Ha scelto di lasciare l'Italia, per mettersi alla prova nel torneo più ricco e competitivo del mondo. Un altro segnale dell'impoverimento del nostro calcio, come evidenzia La Stampa: " Bye bye Palestra . Il Chelsea ha coperto di soldi lui e l'Atalanta alla faccia dell'Inter che da mesi stava appresso all'operazione. In Italia restano riflessioni amare, in compenso. Oltre che diffuso senso di impotenza, inarrestabile ridimensionamento".

"Gigio Donnarumma e Sandro Tonali sono i casi più eclatanti: simboli del gruppo che sarà affidato al nuovo commissario tecnico Roberto Mancini o Antonio Conte, si mettono in mostra nel Manchester City (dopo che nel Paris Saint-Germain) e nel Newcastle (o nel Tottenham, che sta alzando il pressing sul centrocampista). E ancora, restando in Inghilterra: Calafiori all'Arsenal, Leoni e Chiesa al Liverpool, Kayode al Brentford, Coppola al Brighton, Udogie al Tottenham. Quanto all'attaccante, beh, Mateo Retegui s'è accasato presso l'Al-Qadisiya, che milita nella Lega saudita. La panoramica potrebbe proseguire ancora ricordando che in Spagna gioca invece Ruggeri (ma la Juventus sta riprovando a portarlo in Patria) e in Germania ci sono i talenti del Borussia Dortmund Samuele Inacio, Filippo Mane, Luca Reggiani che Silvio Baldini ha recentemente portato con sé in nazionale maggiore. Come se non bastasse, ovviamente, il bollettino di "piedi in fuga" è destinato ad aumentare. Alessandro Bastoni è nel mirino del Real Madrid (l'Inter lo valuta 70 milioni) mentre Andrea Cambiaso è oggetto di riflessione da parte dei dirigenti di Chelsea e Barcellona, oltre che della stessa Inter".