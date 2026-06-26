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Inter, ecco dove giocherebbe Nico Paz nella formazione di Chivu: tre le ipotesi

L'Inter si è fiondata sull'affare Nico Paz una volta che il Real Madrid lo ha riportato alla base. Tre formazioni diverse con l'argentino
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter si è fiondata sull'affare Nico Paz una volta che il Real Madrid lo ha riportato alla base. Tre formazioni diverse con l'argentino:

Inter, ecco dove giocherebbe Nico Paz nella formazione di Chivu: tre le ipotesi- immagine 1
Getty

"Lo scorso anno, sulla riva del Lago, Nico Paz ha portato sulle spalle il numero che meglio descrive tutte le caratteristiche dell’argentino: dieci. A Madrid la 10 la veste Mbappé, a Milano Lautaro. Poco male, considerando che più che relativo a freddi numeri (di maglia), qui il tema è solo e soltanto tattico. Perché se davvero Nico Paz dovesse diventare nerazzurro, il disegno di Chivu sarebbe chiaro. E il tecnico andrebbe a costruire un reparto offensivo da urlo, con l’argentino alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Se all’ombra della ThuLa si aggiungesse anche la qualità di Nico Paz, il mix diventerebbe esplosivo. Il resto della squadra resterebbe per la maggior parte intatto e a lasciare il posto a Paz sarebbe probabilmente Zielinski, dentro un 3-4-1-2 di qualità assoluta: Martinez tra i pali, il terzetto difensivo più utilizzato composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle rispettive corsie Luis Henrique e Dimarco con Calhanoglu e Barella al centro del campo e quel “triangolo” da favola davanti. Una formazione forse un po’ spregiudicata dal punto di vista offensivo, ecco perché il 3-4-1-2 non sarebbe l’unica variabile che l’acquisto dell’argentino potrebbe portare. Quindi un centrocampo invariato a 5 e un attaccante in meno, sulla carta probabilmente Thuram, con Nico a supporto del solo Lautaro qualche metro più indietro rispetto al Toro", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"Mezzala? Si può Esiste poi una terza variabile che la duttilità di Paz permetterebbe di perseguire senza intaccare l’equilibrio tattico del 3-5-2, scenario che potrebbe prevedere l’impiego di Nico pure in una zona tecnicamente più difensiva, per esempio al posto di Zielinski nel ruolo di mezzala, con licenza di alzarsi ed abbassarsi a seconda delle necessità. Una sorta di raccordo tra centrocampo e attacco che certamente alzerebbe in modo significativo il livello generale della qualità. Per puntare alle stelle, con la stella Nico Paz", aggiunge Gazzetta.

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