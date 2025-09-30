Paolo Condò, giornalista, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato così la giornata di Champions League che comincerà stasera

30 settembre 2025

Paolo Condò, giornalista, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato così la giornata di Champions League che comincerà stasera: "La prima settimana di calcio totale, con tutte le coppe in mezzo a due importanti giornate di campionato, coglie i nostri grandi club in mezzo al guado. Quello che al momento va meglio, il Milan, non giocando in Europa può ibernare Modric nella sua teca fino a domenica prossima, quando il genio del venerabile croato servirà ad affrontare l’esame Juve. Le altre squadre, consapevoli dall’esperienza del Napoli che il solo campionato vale non pochi punti di bonus, devono destreggiarsi tra serie A e coppe seguendo una linea di comportamento che nelle ultime stagioni si è imposta: quella di non scegliere una competizione, ma di andare il più lontano possibile sia in Italia che in Europa.

L’esempio dell’Inter è il più recente e ovvio, e l’infelice conclusione dei due secondi posti fa ancora male ai suoi tifosi: meno ai dirigenti però, visto che la finale di Champions ha portato 132 milioni soltanto di premi Uefa. Le coppe costano, ma rendono. Complessivamente la prima delle otto giornate del girone di Champions non è andata bene, ma dalle sconfitte del Napoli in casa del Manchester City e dell’Atalanta a Parigi non si può trarre scandalo: evitarle sarebbe stata una piccola impresa. E non ha senso appellarsi all’espulsione di Di Lorenzo, perché è nata da una situazione di gioco dove Haaland spinge il difensore all’errore che vale un gol o un cartellino rosso. Non è piovuta dal cielo, insomma.

È chiaro però che se le sconfitte annunciate si verificano, sarebbe bene che si verificassero anche le vittorie annunciate, e in questo senso le visite dello Sporting a Napoli e del Bruges a Bergamo sono occasioni da non mancare. La sconfitta di San Siro ha finito di scoperchiare il problema De Bruyne, il cui inserimento (irrinunciabile, almeno fino a nuovo ordine) sta costando al Napoli un calo di rilevanza di McTominay. Venendo all’Atalanta, dopo un avvio claudicante Juric sta via via trovando uomini e strategie per sfruttare un potenziale che resta notevole: la postura di Lookman non è ancora l’ideale, ma i giocatori forti a un certo punto si rendono conto di dover sostenere se non altro la propria immagine con un rendimento adeguato. Sarebbe anche ora. Restando alla Champions l’Inter, unica a partire pienamente bene, stasera deve proseguire nel percorso da 12 punti nelle prime quattro partite, molto più semplici delle altre quattro".