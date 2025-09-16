Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Paolo Condò ha ricordato il percorso europeo recente dell’Inter, definendolo un patrimonio da valorizzare.
Condò: “Inter, con l’Ajax non puoi fallire. In Champions la qualificazione diretta non è un’utopia”
"Dietro ai campioni è doveroso menzionare l’Inter, due volte in finale nelle ultime tre edizioni", ha scritto il giornalista, indicando i nerazzurri come seconda forza italiana in Champions subito dopo il Napoli.
Condò ha stimato che il cammino iniziale possa essere favorevole: "Accreditato di 12 punti nelle prime quattro gare perché saranno le più semplici — domani a casa dell’Ajax non può fallire — e poi si vedrà".
Il prosieguo dipenderà dalle grandi sfide a San Siro:
"Interpretando bene le serate di gala (Liverpool e Arsenal a San Siro) la promozione diretta non è un’utopia".
Per il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, l’Inter resta così una delle squadre italiane più credibili in Europa, forte delle finali raggiunte e di una struttura che, se saprà cogliere le partite chiave, potrà ancora piazzarsi tra le prime otto del torneo.
