Il giornalista sul Corriere della Sera vede i nerazzurri come seconda forza italiana in Champions, subito dietro al Napoli.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Paolo Condò ha ricordato il percorso europeo recente dell’Inter, definendolo un patrimonio da valorizzare.

"Dietro ai campioni è doveroso menzionare l’Inter, due volte in finale nelle ultime tre edizioni", ha scritto il giornalista, indicando i nerazzurri come seconda forza italiana in Champions subito dopo il Napoli.

Condò ha stimato che il cammino iniziale possa essere favorevole: "Accreditato di 12 punti nelle prime quattro gare perché saranno le più semplici — domani a casa dell’Ajax non può fallire — e poi si vedrà".

Il prosieguo dipenderà dalle grandi sfide a San Siro:

"Interpretando bene le serate di gala (Liverpool e Arsenal a San Siro) la promozione diretta non è un’utopia".

Per il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, l’Inter resta così una delle squadre italiane più credibili in Europa, forte delle finali raggiunte e di una struttura che, se saprà cogliere le partite chiave, potrà ancora piazzarsi tra le prime otto del torneo.

