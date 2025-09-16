Il quotidiano parla degli impegni delle quattro italiane in questa settimana e si sofferma anche sui nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 15:46)

Riparte la Champions e Il Giornale parla delle quattro squadre italiane impegnate nel torneo. "La Juve contro il Borussia per incominciare un viaggio da troppo tempo incerto, affannoso e infine fallito. La squadra non può onestamente pensare che le tre vittorie dicampionato siano la verità, anzi, all’interno della Continassa c’è consapevolezza dei limiti di personalità e di alcune lacune tattiche. Tudor conosce la filosofia bianconera ma sa benissimo che il tempo delle mele non c'è più e non è detto che ritorni. Per la società la CL è un salvadanaio indispensabile, i denari dell'UEFA servono per vedere un po' di luce dopo l'inferno di questi anni, il bilancio ancora fragile e perdite che fanno paura", si legge sui bianconeri.

Sull'Inter invece: "Un'avventura fascinosa quella dell'Inter contro l'Ajax. Due squadre che hanno fatto la storia del torneo: 7 coppe campioni vinte in due (4 Ajax e 3 sono nerazzurre) sono la conferma anche per il club di Amsterdam ma appartengono ad un passato remoto. Ultimo trionfo per gli olandesi nel 1995, per l'Inter nel 2010 ma con due finali successive".

Spazio poi all'Atalanta di Juric che contro il PSG "affronta l'avversario più affascinante e difficile e sarà già un'impresa uscirne senza traumi". Infine il Napoli di Conte che giocherà contro il Manchester City di Guardiola: "La squadra ha tutto per arrivare in alto. Dalla sua esperienza Conte ha capito quanto è importante la Premier e da lì ha voluto Lukaku e poi Anguissa, Gilmour, McTominay, De Bruyne, Hojlund. Roba seria, di fatica e potenza, caratteristiche ideali per il tecnico salentino".

(fonte: Il Giornale)