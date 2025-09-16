Secondo quanto riferisce il quotidiano Libero, Forza Italia ha rilanciato tramite Letizia Moratti un "patto bipartisan per Milano" per sbloccare insieme la vicenda San Siro e il pacchetto “Salva Milano”, legando il destino dello stadio ai cantieri cittadini: "San Siro e Salva Milano sono legati", ha spiegato l’ex sindaca, fissando il perimetro della proposta. Sempre per Libero, Moratti ha quantificato lo stallo in "150 cantieri fermi, oltre 1500 famiglie senza casa e investimenti tra i 12 e i 38 miliardi congelati", collegando il blocco dell’urbanistica alla diatriba sul Meazza e ricordando che "per lo stadio c’è un progetto da 1,2 miliardi con la cittadella sportiva e commerciale, oltre alla valorizzazione storica del Meazza", mentre il nodo politico resta "il posizionamento poco chiaro del sindaco", con effetti "non solo sportivi, ma sociali ed economici".