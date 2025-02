Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò analizza la prestazione dell'Inter contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno sprecato l'occasione di agganciare il Napoli in vetta. "L’Inter peggiore della stagione gioca come se fosse annoiata da se stessa, una crisi di rigetto improvvisa e devastante che ne tocca la classifica e rischia di avere effetti pure sul morale perché ieri non c’è stata reazione, né ribellione e nemmeno un’attiva disperazione. Un’accettazione quasi ineluttabile della sconfitta da parte di una squadra ferma, smarrita in un reticolo di passaggi orizzontali o all’indietro perché incapace di trovare un’idea alternativa allo sfruttamento delle fasce, bloccate da Palladino".