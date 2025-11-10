Ma l’Inter complessiva viaggia a un ritmo più elevato, come dimostra il mancato pedaggio tributato alla Champions. Che invece è un alibi serio nell’analisi dell’11esima giornata, visto che le sonore bastonate subite da Napoli e Atalanta (e pure il pari della Juve risulta stinto) fanno scopa con gli inciampi di Bayern, Arsenal, Real Madrid e Liverpool. La Champions succhia energie ma il Napoli, che aveva giocato martedì, è stato subissato dal Bologna, sceso in campo giovedì in Europa. Si spiega col turnover: Conte ha riproposto pari pari la stessa formazione, Italiano ne ha cambiati sei su undici.