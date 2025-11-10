FC Inter 1908
Condò: “Inter, c’è una qualità che spicca tra le altre. Chivu non paga il pedaggio Champions” - immagine 1
Il giornalista ha commentato la giornata di campionato conclusasi con la vittoria dell'Inter a San Siro contro la Lazio
Andrea Della Sala 

Il giornalista Paolo Condò ha commentato la giornata di campionato conclusasi con la vittoria dell'Inter a San Siro contro la Lazio

L’impeto col quale l’Inter risolve in due minuti il rebus Lazio, per poi attraversare in brillante sicurezza un match prevedibilmente impegnativo, è la qualità più spiccata della nuova co-capolista. La palla nerazzurra non riposa mai, accelerata dalle combinazioni fra Bastoni, Barella e Dimarco, una galleria del vento, ed è quest’intensità la principale differenza con le altre. Anche a Chivu restano difetti da correggere, vedi la forma stralunata di Dumfries.

Ma l’Inter complessiva viaggia a un ritmo più elevato, come dimostra il mancato pedaggio tributato alla Champions. Che invece è un alibi serio nell’analisi dell’11esima giornata, visto che le sonore bastonate subite da Napoli e Atalanta (e pure il pari della Juve risulta stinto) fanno scopa con gli inciampi di Bayern, Arsenal, Real Madrid e Liverpool. La Champions succhia energie ma il Napoli, che aveva giocato martedì, è stato subissato dal Bologna, sceso in campo giovedì in Europa. Si spiega col turnover: Conte ha riproposto pari pari la stessa formazione, Italiano ne ha cambiati sei su undici. 

