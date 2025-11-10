"Cambio di stagione. L’Inter sente che l’aria è diversa e non perde l’occasione di seguire la scia della Roma lassù in vetta, dove era stata solo alla prima giornata. Adesso è un’altra storia, perché il ko del Napoli e i pari di Milan e Juve hanno cambiato il panorama. E il derby dopo la sosta, domenica 23 in casa nerazzurra, assume ancora più valore. La vittoria sulla Lazio, che meno di sei mesi fa qui pareggiava 2-2 scucendo di fatto lo scudetto dal petto degli interisti, ha il valore simbolico della rivincita, ma anche quello più concreto dell’accelerata giusta al momento giusto e con gli uomini giusti, Lautaro e Bonny: il marchio di fabbrica del capitano e del nuovo che avanza. E che deve fare la differenza. Perché se cambia la stagione è giusto indossare la corazza spessa di chi vuole vincere lo scudetto", analizza il Corriere della Sera.