FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, aria diversa. Per Chivu la conferma di due aspetti e un ritorno confortante

news

Inter, aria diversa. Per Chivu la conferma di due aspetti e un ritorno confortante

Inter, aria diversa. Per Chivu la conferma di due aspetti e un ritorno confortante - immagine 1
L'Inter si impone per 2-0 contro la Lazio e trova la testa della classifica insieme alla Roma. Due conferme importanti per il tecnico
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter si impone per 2-0 contro la Lazio e trova la testa della classifica insieme alla Roma. Due conferme importanti per il tecnico dell'Inter Cristian Chivu.

"Cambio di stagione. L’Inter sente che l’aria è diversa e non perde l’occasione di seguire la scia della Roma lassù in vetta, dove era stata solo alla prima giornata. Adesso è un’altra storia, perché il ko del Napoli e i pari di Milan e Juve hanno cambiato il panorama. E il derby dopo la sosta, domenica 23 in casa nerazzurra, assume ancora più valore. La vittoria sulla Lazio, che meno di sei mesi fa qui pareggiava 2-2 scucendo di fatto lo scudetto dal petto degli interisti, ha il valore simbolico della rivincita, ma anche quello più concreto dell’accelerata giusta al momento giusto e con gli uomini giusti, Lautaro e Bonny: il marchio di fabbrica del capitano e del nuovo che avanza. E che deve fare la differenza. Perché se cambia la stagione è giusto indossare la corazza spessa di chi vuole vincere lo scudetto", analizza il Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE

Inter, aria diversa. Per Chivu la conferma di due aspetti e un ritorno confortante- immagine 2
Getty Images

"Il successo sulla Lazio, che Sarri ha reso una squadra capace di assorbire gli urti senza perdere lucidità ed era imbattuta da sei gare, per Chivu è la conferma soprattutto di due aspetti, uno legato all’altro: la strada della pressione alta, per quanto dispendiosa, è quella giusta. Ma allo stesso tempo è lunga e disseminata di trappole, perché il contropiede malandrino è sempre in agguato, anche se il ritorno di Acerbi dopo la notte complicata di Napoli, dà indicazioni confortanti", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Condò: “Inter, c’è una qualità che spicca tra le altre. Chivu non paga il pedaggio...
Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA