La catena di sinistra dell'Inter è particolarmente prolifica. Bastoni e Dimarco si alternano nella spinta e pennellano col loro mancino palloni da spingere in rete. Con la Lazio prima Bastoni e poi Dimarco hanno aggiornato il conteggio degli assist.
Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni
"Due attaccanti in gol con assist di due difensori. Con quello fornito a Bonny per il 2-0, Federico Dimarco è salito a 4 passaggi vincenti in questa Serie A: nessun difensore meglio di lui (insieme a Emil Holm del Bologna); Alessandro Bastoni, assist per Lautaro, è salito a 3", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
