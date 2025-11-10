FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni

news

Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni

Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni - immagine 1
Bastoni e Dimarco si alternano nella spinta e pennellano col loro mancino palloni da spingere in rete. Con la Lazio prima Bastoni e poi Dimarco
Andrea Della Sala Redattore 

La catena di sinistra dell'Inter è particolarmente prolifica. Bastoni e Dimarco si alternano nella spinta e pennellano col loro mancino palloni da spingere in rete. Con la Lazio prima Bastoni e poi Dimarco hanno aggiornato il conteggio degli assist.

Inter, che spinta da sinistra. Dimarco re degli assist, subito in scia Bastoni- immagine 2
Getty Images

"Due attaccanti in gol con assist di due difensori. Con quello fornito a Bonny per il 2-0, Federico Dimarco è salito a 4 passaggi vincenti in questa Serie A: nessun difensore meglio di lui (insieme a Emil Holm del Bologna); Alessandro Bastoni, assist per Lautaro, è salito a 3", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Milan, nel derby al gran completo. Oltre a Pulisic torneranno Rabiot, Jashari, Tomori e Gimenez
Inter, Lautaro risponde presente: “Meglio non dubitare di lui”. Derby? Avrà...

© RIPRODUZIONE RISERVATA