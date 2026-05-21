Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del mercato dell'Inter e di due giocatori in particolare

Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del mercato dell'Inter e di due giocatori in particolare:

Partiamo dai campioni d’Italia. L’Inter farebbe un buon affare a resistere alle tentazioni di plusvalenza per Marcus Thuram, mentre la terza stagione nerazzurra di Frattesi non solo non ne ha segnato il decollo, ma ne ha dimezzato l’utilizzo in termini di minuti prosciugando la sua facilità di gol. Frattesi vale, ma non all’Inter. Dunque si può vendere bene.