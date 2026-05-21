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Inter, non solo Thuram e Calhanoglu. Chivu libera altri due titolari per l’ultima col Bologna
In vista dell'ultima partita della stagione, il tecnico dell'Inter Chivu ha deciso di lasciare a riposo alcuni giocatori che saranno poi al Mondiale
In vista dell'ultima partita della stagione col Bologna, il tecnico dell'Inter Chivu ha deciso di lasciare a riposo alcuni giocatori che saranno poi al Mondiale.
"Non solo Thuram e Calhanoglu, anche altri «pezzi» dell’Inter Mondiale hanno lasciato Milano. Si tratta di Akanji e Dumfries. Lo svizzero e l’olandese dunque sono stati già “liberati” per iniziare a pensare (e a preparare) la Coppa del Mondo. Intanto ieri, tutti i dipendenti del club hanno trascorso la serata al teatro Nazionale per assistere allo spettacolo sulla storia dell’Inter, scritto e recitato da Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto", scrive La Gazzetta dello Sport.
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