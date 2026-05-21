FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, non solo Thuram e Calhanoglu. Chivu libera altri due titolari per l’ultima col Bologna

news

Inter, non solo Thuram e Calhanoglu. Chivu libera altri due titolari per l’ultima col Bologna

Inter, non solo Thuram e Calhanoglu. Chivu libera altri due titolari per l’ultima col Bologna - immagine 1
In vista dell'ultima partita della stagione, il tecnico dell'Inter Chivu ha deciso di lasciare a riposo alcuni giocatori che saranno poi al Mondiale
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In vista dell'ultima partita della stagione col Bologna, il tecnico dell'Inter Chivu ha deciso di lasciare a riposo alcuni giocatori che saranno poi al Mondiale.

Inter
Getty Images

"Non solo Thuram e Calhanoglu, anche altri «pezzi» dell’Inter Mondiale hanno lasciato Milano. Si tratta di Akanji e Dumfries. Lo svizzero e l’olandese dunque sono stati già “liberati” per iniziare a pensare (e a preparare) la Coppa del Mondo. Intanto ieri, tutti i dipendenti del club hanno trascorso la serata al teatro Nazionale per assistere allo spettacolo sulla storia dell’Inter, scritto e recitato da Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto", scrive La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Inter, il retroscena: dopo che Chivu ieri è andato via, i dirigenti sono andati avanti per…
Thuram, destini opposti: Marcus festeggia due trofei da protagonista. Delusione Khephren

© RIPRODUZIONE RISERVATA