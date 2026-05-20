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Inter, il retroscena: dopo che Chivu ieri è andato via, i dirigenti sono andati avanti per…

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La lunga riunione è stata divisa in due atti, un po’ come accade a teatro: ecco cos'è successo quando Chivu è andato via
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' ufficialmente cominciata ieri la programmazione dell'Inter del mercato e della prossima stagione, con l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra avvenuto in mattinata in viale della Liberazione.

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Come spiega Libero, "l’incontro di ieri ha visto un solo argomento prevalere su tutti gli altri, ovvero quello relativo al calciomercato e ai rinforzi. La lunga riunione è stata divisa in due atti, un po’ come accade a teatro: nella prima parte è stato coinvolto anche l’allenatore, ma quando Chivu è andato via, dirigenza e proprietà sono andati avanti ancora per un paio d’ore.

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Sono tantissime le cose da registrare, d’altronde l’attuale rosa perderà diverse pedine, elementi che hanno avuto un peso specifico enorme nello spogliatoio nerazzurro e rimpiazzarli con calciatori altrettanto validi non sarà uno scherzo".

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