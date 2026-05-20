La lunga riunione è stata divisa in due atti, un po’ come accade a teatro: ecco cos'è successo quando Chivu è andato via

Marco Astori Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 13:23)

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E' ufficialmente cominciata ieri la programmazione dell'Inter del mercato e della prossima stagione, con l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra avvenuto in mattinata in viale della Liberazione.

Come spiega Libero, "l’incontro di ieri ha visto un solo argomento prevalere su tutti gli altri, ovvero quello relativo al calciomercato e ai rinforzi. La lunga riunione è stata divisa in due atti, un po’ come accade a teatro: nella prima parte è stato coinvolto anche l’allenatore, ma quando Chivu è andato via, dirigenza e proprietà sono andati avanti ancora per un paio d’ore.

Sono tantissime le cose da registrare, d’altronde l’attuale rosa perderà diverse pedine, elementi che hanno avuto un peso specifico enorme nello spogliatoio nerazzurro e rimpiazzarli con calciatori altrettanto validi non sarà uno scherzo".