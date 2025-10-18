Calligaris sarà il terzo portiere dell’Inter in occasione della sfida di questa sera contro la Roma. L’estremo difensore ha lasciato Milano per raggiungere la Capitale dopo sceso in campo con l’Under 23 nel match contro l’Alcione a Sesto San Giovanni, vinto per 2-1 dalla squadra di Vecchi.
Inter, risolta la questione terzo portiere: chi sarà il sostituto di Di Gennaro
I nerazzurri devono rinunciare all'estremo difensore: aggregato il portiere della formazione Under 23 di Vecchi
Come riferisce il Corriere dello Sport, per Calligaris potrebbero esserci all’orizzonte diverse convocazioni, alla luce dell’infortunio di Di Gennaro.
Mercoledì scorso, il terzo portiere nerazzurro era stato sottoposo ad esami strumentali, a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri, che hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Necessario l’intervento chirurgico.
