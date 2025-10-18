Poche ore e i nerazzurri saranno di scena all'Olimpico contro i giallorossi: gara che può rivelarsi spartiacque

Torna il campionato. L'Inter sarà di scena questa sera all'Olimpico, alla ricerca della sesta vittoria di fila. Non sarà facile, contro la Roma fino a questo momento capolista. La gara aiuterà a rispondere sull'ambizione delle due squadre. Si legge infatti nel focus di TuttoSport:

"Due certezze, a meno di clamorose sorprese, e due incognite. O se vogliamo, due rebus che sanno anche di pretattica. Roma-Inter di questa sera dirà, se non molto, tanto delle due squadre in ottica zona Champions e scudetto: i giallorossi potranno rimanere in vetta per tutto il campionato? I nerazzurri hanno cancellato l’amaro finale della scorsa stagione e sono ormai rientrati in corsa?

La gara dell’Olimpico darà delle risposte e alcune potranno fornirle gli alfieri offensivi che Gasperini e Chivu manderanno in campo. Come detto, due giocatori sembrano certi del posto: Matías Soulé nella Roma e Ange-Yoan Bonny nell’Inter. La vetrina, ovviamente, spetterebbe di diritto però ai due volti di Roma e Inter, Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Ma vuoi per una questione fisica, vuoi per le parole dei rispettivi allenatori, i due campioni del Mondo non sono così sicuri (?) di essere fra i 22 giocatori che inizieranno la partita".