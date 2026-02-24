Della sfida di questa sera tra Inter e Bodo e delle chance di rimonta della squadra di Chivu ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera:
news
Condò: “Inter, togliere leggerezza al Bodo. Scudetto quasi risolto veranda su primavera europea”
"La prima qualità che l’Inter dovrebbe togliere stasera al Bodo è la leggerezza, e la dichiarazione di ieri del suo allenatore, il bravo Kjetil Knutsen, può essere un segnale incoraggiante. «È la partita più importante della nostra storia» ha detto, e per quanto la geografia dei luoghi comuni assegni a noi latini la patente di emotivi e agli scandinavi quella di gelidi, la competizione calcistica è una brutta bestia, e gli interisti la conoscono meglio. Il Bodo s’è ormai costruito una solida letteratura da elfi palleggiatori agili, felici e spensierati. Stavolta però hanno qualcosa da perdere, la Norvegia non passa un turno a eliminazione di Champions da quasi 30 anni, e se due gol di margine sono un bel capitale di partenza, l’idea che l’Inter riesca in fretta a dimezzarlo apre scenari promettenti o angoscianti a seconda dei punti di vista. Il fatto che il campionato si sia praticamente risolto — mercoledì scorso l’Inter entrò in campo a Bodo con la prospettiva di un Milan a 5 punti, oggi lo farà a San Siro con 10 punti di vantaggio reali — è una veranda sulla possibile primavera europea. Prima però occorre passare per una partita che è più larga della cruna di un ago, ma non di tanto. La presenza di Dimarco, il game changer della stagione nerazzurra, è il salto di qualità rispetto all’andata".
"Le tre italiane giocano in ordine di difficoltà crescente, il che aggiunge uno spicchio di responsabilità all’Inter: se sarà così brava da rimontare il Bodo darà anche una spinta morale all’Atalanta, che nel pre-serale di domani ospita il Dortmund. Analoga la distanza di due gol da annullare, più pesante il nome del Borussia, e però la rimonta quasi compiuta in campionato ci parla di una squadra libera da retropensieri negativi. Un’impresa lancerebbe la Juve verso la sua mission impossible col Galatasaray come un memento a provarci sul serio, dimenticando per 90 (o 120) minuti la Roma in attesa in fondo alla settimana. Niente di semplice, su nessuno dei tre campi: ma visto che non sono sintetici, vale la pena di onorarli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA