E' rimbalzata ieri dalla Spagna una notizia a dir poco clamorosa: l'Inter, secondo i media locali, avrebbe già un pre-accordo con Diego Simeone come nuovo allenatore per la prossima stagione. Fatto, però, molto difficile che accada, come riporta oggi Tuttosport.
"Lo scudetto può attendere, nonostante il +10 sul Milan, così come Diego Pablo Simeone, per “Chiringuito Tv” già forte di un pre-accordo con l’Inter per la stagione ’26-27. Difficile, anzi difficilissimo che accada.
Non solo per lo stipendio da oltre 30 milioni ad annata del “Cholo”, quanto per il lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu, con Oaktree e la società più che mai soddisfatte, tant’è che a fine campionato, magari arricchito dal 21° titolo in Serie A, arriverà il rinnovo del tecnico romeno fino al 2028 con ritocco dell’ingaggio verso l’alto rispetto ai 2.5 milioni attuali".
