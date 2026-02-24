FC Inter 1908
Inter fuori? Implicazioni anche economiche. Oaktree vuole che ci si qualifichi almeno fino a…

Chivu e i suoi giocatori, però, non possano farsi distrarre da certi pensieri. Nelle loro teste ci deve essere solo l’obiettivo di rimontare i due gol di svantaggio
Marco Astori
L'Inter di Cristian Chivu è chiamata all'impresa stasera a San Siro: obiettivo rimontare i due gol di svantaggio dell'andata in Norvegia. Anche perché andare al turno successivo, come ricorda il Corriere dello Sport, vorrebbe dire anche maggiori incassi economici.

"Da vice-campioni d’Europa, sarebbe uno smacco non indifferente finire fuori dalla Champions già ai play-off. Lo status acquisito attraverso le due finali in tre anni rischierebbe un ridimensionamento. Senza dimenticare che l’eliminazione avrebbe pure implicazioni economiche.

Okatree, infatti, ha fissato proprio negli ottavi il traguardo minimo da raggiungere: un traguardo che, tra il gettone di qualificazione e l’incasso del match casalingo, vale una ventina di milioni. Chivu e i suoi giocatori, però, non possano farsi distrarre da certi pensieri. Nelle loro teste ci deve essere solo l’obiettivo di rimontare i due gol di svantaggio, senza escludere l’eventualità di arrivare ai supplementari".

