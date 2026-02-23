Federico Dimarco è, al momento, il migliore laterale sinistro al mondo. La sentenza, scritta oggi in edicola dalla Gazzetta dello Sport, è netta

Marco Macca Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 12:02)

Federico Dimarco è, al momento, il migliore laterale sinistro al mondo. La sentenza, scritta oggi in edicola dalla Gazzetta dello Sport, è netta, ma certificata da numeri, sempre più impressionanti, e prestazioni. Scrive la rosea:

"In questo momento non esiste in giro un esterno come Federico Dimarco. Non c’è in Italia, dove l’Inter ha già preparato le magnum di Champagne dopo aver vidimato il +10 sul Milan, e nemmeno in altre parti del mondo. Le statistiche raccontano un’efficacia feroce e una continuità di rendimento impressionanti: in campionato Dimarco è un dispenser di gol e assist che stravolge le medie ragionevoli del ruolo. Nettamente. Immaginate di spingere un tasto che aziona in automatico il sinistro magico, «meglio del mio ma magari non meglio di quello di Kolarov» come diceva scherzando Cristian Chivu: Dimarco risolve i problemi in tanti modi, mettendosi in proprio oppure a disposizione della squadra «che poi è molto più importante dei premi individuali»".

"I passaggi vincenti sono diventati 15 in campionato, cinque nelle ultime cinque giornate: se dovesse progettarne uno da qui alla fine della Serie A, eguaglierebbe il record detenuto da un altro genere di esterno, il fantasioso Papu Gomez. Ma Dimarco è stato un detonatore anche in termini realizzativi, stupendo probabilmente anche se stesso. Ha già eguagliato il primato personale di gol in uno stesso campionato, 5 come nella stagione della seconda stella, e in verità ne avrebbe meritati altri due, cancellati dal Var per “colpa” di due ombre di Thuram: uno contro l’Udinese alla seconda settimana, uno giusto sabato scorso a Lecce. Potrà comunque migliorarsi nell’ultimo spicchio di torneo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)