La sentenza del Corriere della Sera è netta: la corsa scudetto del Milan è finita. Difficile ipotizzare che i rossoneri possano recuperare 10 punti all'Inter nelle ultime 12 partite di Serie A. Si legge:
"Game over, fine dei giochi. La corsa scudetto del Milan si chiude qui. Le speranze rossonere erano già minime, ma ci pensa il Parma a staccare definitivamente la spina, passando a San Siro con un colpo di testa dell’argentino Troilo nel finale, alla sua prima rete in serie A (...)".
"Difficile non pensare che l’esito del Derby d’Italia non abbia inciso mentalmente sulla testa del Diavolo. Il -10 è un solco che a 12 giornate dalla fine sembra insuperabile, solo i nerazzurri potrebbero a questo punto buttare via tutto: altamente improbabile".
(Fonte: Corriere della Sera)
