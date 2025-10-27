FC Inter 1908
Condò: “Paradosso Mariani: unico a non poter vedere il contatto. Di logico non c’è nulla”

Condò: "Paradosso Mariani: unico a non poter vedere il contatto. Di logico non c'è nulla"
Del weekend complicato degli arbitri e del rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter ha parlato il giornalista Paolo Condò
Andrea Della Sala 

Del weekend complicato degli arbitri e del rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera:



Grava su tutto ciò un nuvolone arbitrale inesauribile nel farsi del male in modi sempre diversi, ultimo dei quali l’improvvido intervento del guardalinee di Napoli-Inter per segnalare un rigore che non c’era. Abituale un tempo, l’aiuto degli assistenti è sostanzialmente sparito da quando c’è la Var, com’è logico che sia: se qualcosa sfugge all’arbitro, la revisione video è una rete di protezione molto più sicura. Il problema è che un contatto fra Di Lorenzo e Mkhitaryan c’era comunque stato, e questo ha consigliato al Var l’astensione da un ulteriore intervento. Il paradosso è che così l’arbitro Mariani ha fischiato il rigore per il Napoli deliberando su un contatto che è stato l’unico a non poter vedere. E questo di logico non ha nulla. Con diverse gradazioni, ma Rocchi ha bocciato l’intera squadra.

