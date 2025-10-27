Del weekend complicato degli arbitri e del rigore assegnato da Mariani in Napoli-Inter ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera:
Condò: “Paradosso Mariani: unico a non poter vedere il contatto. Di logico non c’è nulla”
Grava su tutto ciò un nuvolone arbitrale inesauribile nel farsi del male in modi sempre diversi, ultimo dei quali l’improvvido intervento del guardalinee di Napoli-Inter per segnalare un rigore che non c’era. Abituale un tempo, l’aiuto degli assistenti è sostanzialmente sparito da quando c’è la Var, com’è logico che sia: se qualcosa sfugge all’arbitro, la revisione video è una rete di protezione molto più sicura. Il problema è che un contatto fra Di Lorenzo e Mkhitaryan c’era comunque stato, e questo ha consigliato al Var l’astensione da un ulteriore intervento. Il paradosso è che così l’arbitro Mariani ha fischiato il rigore per il Napoli deliberando su un contatto che è stato l’unico a non poter vedere. E questo di logico non ha nulla. Con diverse gradazioni, ma Rocchi ha bocciato l’intera squadra.
