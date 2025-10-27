Antonio Conte, alla fine della partita contro l'Inter, ha commentato le parole di Marotta sul rigore assegnato agli azzurri dal guardalinee e ha detto: "Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà e di venire, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese da ufficio diventano un po'... dai va bene così". Neanche Chivu ha chiesto a Marotta di intervenire, altrimenti non si sarebbe rifiutato di commentare l'episodio. E invece il tecnico ha analizzato solo la partita.