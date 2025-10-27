FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa La Stampa – Dirigenti mai intervenuti? Conte smemorato, due volte Marotta…

news

La Stampa – Dirigenti mai intervenuti? Conte smemorato, due volte Marotta…

La Stampa – Dirigenti mai intervenuti? Conte smemorato, due volte Marotta… - immagine 1
Il quotidiano analizza le parole del tecnico sull'intervento ai microfoni del presidente dell'Inter dopo il rigore assegnato al Napoli dal guardalinee
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Antonio Conte, alla fine della partita contro l'Inter, ha commentato le parole di Marotta sul rigore assegnato agli azzurri dal guardalinee e ha detto: "Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà e di venire, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese da ufficio diventano un po'... dai va bene così". Neanche Chivu ha chiesto a Marotta di intervenire, altrimenti non si sarebbe rifiutato di commentare l'episodio. E invece il tecnico ha analizzato solo la partita.

La Stampa – Dirigenti mai intervenuti? Conte smemorato, due volte Marotta…- immagine 2
Getty Images

Su La Stampa scrivono: "Un Conte smemorato. Sostiene il tecnico azzurro, dinanzi alla rabbia di Marotta, che lui non avrebbe mai mandato un dirigente a parlare, peccato che la cronaca lo smentisca: guidava la Juve quando Marotta stesso, suo dg , asserì che Guda, di Torre Annunziata, non poteva arbitrare i bianconeri in lotta con il Napoli, e ai tempi dell’Inter, dopo Dortmund, recriminò, perché doveva sempre mettere lui la faccia. Venne accontentato dopo un Inter-Parma, quando Marotta si lamentò apertamente del Var ottenendo il suo gradimento pubblico. Al di là di scintille e amnesie, la denuncia nerazzurra non appare pretestuosa e il problema dei rigorini, dell’equità, delle dinamiche d’intervento e delle decisioni aleatorie si fa serio". 

(Fonte: La Stampa)

 

Leggi anche
Vernazza: “Chivu, lato comunicativo ha già vinto. Ma prima o poi potrebbe...
Rigore Napoli? L’Aia certifica l’errore: stop per Mariani e Bindoni. Rischia anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA