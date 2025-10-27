Il quotidiano La Stampa spiega come ad Appiano si sia posto l'accento su un errore della squadra, ma anche sulle parole dell'allenatore del Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre - 16:30

Non solo l'errore arbitrale, l'illogico rituale che ha portato all'assegnazione del rigore da cui si è innescato il vantaggio del Napoli, ma poi anche le parole di Conte. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, con toni pacatissimi tra l'altro, ha detto quello che il club pensava su quanto si era visto nell'occasione del penalty assegnato a Di Lorenzo.

L'arbitro, davanti all'azione, non aveva fischiato. Era stato richiamato da un suo assistente a bordo campo, ben più lontano dal focus del fallo, e dopo otto secondi aveva deciso di fischiare il rigore. Il VAR, in silenzio, ha avallato la scelta del direttore di gara.

Marottaha soprattutto chiesto, pubblicamente, di capire come mai viene assegnato all'Inter quello che Rocchi definirebbe rigorino (ma questo più che rigorino è proprio un rigore inesistente.ndr) e come mai è stato assegnato dal guardalinee. «Una volta interviene il VAR, una volta l'assistente, l'arbitro non aveva fischiato ed era ben appostato. Meglio di lui non ci poteva essere nessuno e non interviene il VAR che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero chiarito. Ma da lì la partita ha preso una svolta particolare. Indipendentemente dalla valutazione della partita. Sto valutando quello che è successo sul campo e le parole di Rocchi che dice basta rigorini. Giudicate voi, i pareri degli esperti, dello stesso Marelli, e di giornalisti dicono che non è rigore e intervengo anche io per dire di cercare chiarezza, capire qual è il rigorino e quale no", ha sottolineato il massimo dirigente interista.

Attesa l'analisi di Open VAR, magari con quella i dubbi di Marotta verranno chiariti. O semplicemente schiariti, nel senso che se non è rigore come sembra, cambierà poco, i tre punti sono belli che andati.

Il mea culpa e il messaggio — Inoltre l'Inter ha fatto mea culpa sugli errori della partita, sia con Marotta e sia con Chivu che chiaramente ha analizzato solo gli errori della sua squadra, compreso, il più grave, quello di dare spazio alle polemiche con la panchina avversaria, una chiara provocazione che non doveva trovare minimamente spazio nelle teste interiste. "Non possiamo buttare all'aria tutto quanto di buono fatto per andare appresso alle liti", in sostanza.

Ma poi c'è anche un altro punto, quello che riguarda le parole di Conte alle parole di Marotta. "All’interno del club si ricorda che proprio Conte, sulla panchina dell’Inter, si era lamentato di «dover mettere sempre la faccia», evidenziando il mancato sostegno mediatico dei dirigenti", scrive il quotidiano La Stampa. L'allenatore azzurro, che un anno prima per un rigore concesso all'Inter aveva chiesto l'intervento del VAR e - il giorno dopo - aveva scatenato De Laurentiis che aveva addirittura fatto pubblicare un comunicato stampa.

(Fonte: La Stampa)