Il giornalista, sul Messaggero Veneto, ha analizzato il momento dell'Inter di Chivu e le prossime sfide che affronteranno i nerazzurri

Andrea Della Sala Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 13:31)

Il giornalista Giancarlo Padovan, sul Messaggero Veneto, ha analizzato il momento dell'Inter di Chivu e le prossime sfide che affronteranno i nerazzurri

Perché credo che l'Inter, da qui alle prossime settimane, farà il vuoto in classifica? Perché, dopo le vittorie su Lecce e Udinese, entrambe di misura, che l'hanno rinsaldata in testa, con il più tre sul Milan e il più sei sul Napoli, la squadra di Chivu è attesa da altri tre incroci morbidi: venerdì 23 gennaio, in casa con il Pisa; domenica 1 febbraio, in trasferta a Cremona; domenica 8 febbraio, ancora in trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo.

Negli stessi turni, il Milan giocherà a Roma contro i giallorossi (che ieri si sono sbarazzati del Torino), il 3 febbraio andrà a Bologna e, in data da stabilire, riaffronterà quel Como che l'ha messo sotto, quattro giorni fa, sul piano del gioco, ma - grazie a Maignan e ad una buona dose di fortuna - non nel risultato. Vogliamo parlare del Napoli? Parliamone. Senza almeno quattro o cinque potenziali titolari, Conte, alla prossima, sfida a Torino la Juventus rabbiosa per l'ingiusta sconfitta di Cagliari. Poi riceve la Fiorenti-na, in netta risalita dopo aver sbancato Bologna, infine va a Genova contro un Genoa ormai in grado di sgambettare tutti. Sabato il Napoli ha battuto il Sassuolo, ma facendo una fatica bestiale, soprattutto nella ripresa, a mantenere l'iniziale vantaggio. Troppi infortuni, d'accordo, ma quelli muscolari non sono casuali. Qualcosa è sbagliato nella preparazione atletica e interrogarsi sulle ragioni di tale situazione sarebbe doveroso.

Certo, mentre il Milan riposa e recupera, Inter e Napoli butteranno energie in Champions, ma se si guardano l'organico di Chivu e la storia di Conte si capisce come il primo dovrebbe avere pochi problemi a qualificarsi al turno successivo, anche senza spareggi e perché il secondo possa pure abdicare all'Europa per dedicarsi anema e core solo al campionato. Tuttavia il Napoli, in questo momento, non è la prima preoccupazione dell'Inter. A tre punti, infatti, c'è il Milan che, pur producendo un calcio passatista, abbina la qualità individuale alla buona sor-te, ottenendo molto più di quanto meritato sul campo. Ieri ha avuto ragione del Lecce solo nell'ultimo quarto d'ora e dopo un primo tempo meno che tiepido, confermando che quando si tratta di fare gioco, Allegri va in difficoltà.