Il giornalista Giancarlo Padovan, sul Messaggero Veneto, ha analizzato il momento dell'Inter di Chivu e le prossime sfide che affronteranno i nerazzurri
news
Padovan: “Fuga Inter, la squadra di Chivu farà il vuoto in classifica nelle prossime settimane”
Perché credo che l'Inter, da qui alle prossime settimane, farà il vuoto in classifica? Perché, dopo le vittorie su Lecce e Udinese, entrambe di misura, che l'hanno rinsaldata in testa, con il più tre sul Milan e il più sei sul Napoli, la squadra di Chivu è attesa da altri tre incroci morbidi: venerdì 23 gennaio, in casa con il Pisa; domenica 1 febbraio, in trasferta a Cremona; domenica 8 febbraio, ancora in trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo.
Negli stessi turni, il Milan giocherà a Roma contro i giallorossi (che ieri si sono sbarazzati del Torino), il 3 febbraio andrà a Bologna e, in data da stabilire, riaffronterà quel Como che l'ha messo sotto, quattro giorni fa, sul piano del gioco, ma - grazie a Maignan e ad una buona dose di fortuna - non nel risultato. Vogliamo parlare del Napoli? Parliamone. Senza almeno quattro o cinque potenziali titolari, Conte, alla prossima, sfida a Torino la Juventus rabbiosa per l'ingiusta sconfitta di Cagliari. Poi riceve la Fiorenti-na, in netta risalita dopo aver sbancato Bologna, infine va a Genova contro un Genoa ormai in grado di sgambettare tutti. Sabato il Napoli ha battuto il Sassuolo, ma facendo una fatica bestiale, soprattutto nella ripresa, a mantenere l'iniziale vantaggio. Troppi infortuni, d'accordo, ma quelli muscolari non sono casuali. Qualcosa è sbagliato nella preparazione atletica e interrogarsi sulle ragioni di tale situazione sarebbe doveroso.
Certo, mentre il Milan riposa e recupera, Inter e Napoli butteranno energie in Champions, ma se si guardano l'organico di Chivu e la storia di Conte si capisce come il primo dovrebbe avere pochi problemi a qualificarsi al turno successivo, anche senza spareggi e perché il secondo possa pure abdicare all'Europa per dedicarsi anema e core solo al campionato. Tuttavia il Napoli, in questo momento, non è la prima preoccupazione dell'Inter. A tre punti, infatti, c'è il Milan che, pur producendo un calcio passatista, abbina la qualità individuale alla buona sor-te, ottenendo molto più di quanto meritato sul campo. Ieri ha avuto ragione del Lecce solo nell'ultimo quarto d'ora e dopo un primo tempo meno che tiepido, confermando che quando si tratta di fare gioco, Allegri va in difficoltà.
