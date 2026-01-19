Non era atteso forse, eppure è arrivato: Zielinski si è preso la squadra nerazzurra al di là dell'assenza di Calhanoglu

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 13:42)

È un altro Piotr Zielinski quello che ha fatto capolino all'Inter in questa prima parte di stagione. Un infortunio, un impiego che lui stesso ha considerato insufficiente, hanno fatto sì che il giocatore polacco non riuscisse a mettersi in mostra nella passata stagione. È cambiato tutto. Si vede e lo confermano i numeri.

"In questa stagione ha già collezionato 3 gol e 2 assist in 26 presenze, per un totale di 1.388 minuti. L’anno scorso si era fermato a 2 gol (entrambi su rigore e nella stessa partita) e 3 assist in 39 presenze, in 1.762 minuti complessivi. Basta confrontare questi dati per capire quanto arrogante sia stata l’inversione di rotta", scrive il Corriere dello Sport del calciatore. Con Chivu è scattata la scintilla e si è visto un altro calciatore.

Zielinski sa quando "abbassarsi, per mettere la sua qualità al servizio della squadra, ma anche quando aggredire lo spazio, perché ha nelle gambe giocate e gol preziosi. Ora è diventato un riferimento a tutto campo, in grado di agire sia da interno con che da regista. La vera novità di Piotr formato nerazzurro è però la crescente attitudine in fase di non possesso. Per questo si sta adattando con ottimi risultati al posto dell’infortunato Calhanoglu", si legge ancora sul giornale sportivo.

Ma ci sarà spazio anche quando rientrerà il turco. Intanto a Zeilinski il compito di guidare l'Inter in cabina di regia. Adesso c'è da affrontare un grosso ostacolo e una nuova messa alla prova per lui e per la squadra nerazzurra.

(Fonte: CdS)