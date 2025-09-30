Il belga non aveva accettato di buon grado la sostituzione durante la gara col Milan e l'allenatore ne ha approfittato per ricordare a tutti che certe cose non sono tollerate

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 19:46)

«Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, perché se fosse per altre cose ha preso la persona sbagliata». Kevin De Bruyne era uscito incavolato al momento della sostituzione nella gara con il Milan (era stato costretto a mandarlo in panchina contro la sua ex, il City, quando il Napoli era rimasto in dieci.ndr) e Antonio Conte a fine partita, a chi gli aveva chiesto cosa pensasse della sua reazione, aveva risposto proprio così. Da quanto racconta il Corriere dello Sport l'allenatore, all'indomani della partita di San Siro, quando la squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di CL contro lo Sporting Lisbona, è tornato su quanto è accaduto.

"Ha ricordato a tutti che esiste la squadra e non i singoli. Che certe reazioni possono essere tollerate una volta, una sola, ma non la seconda. Che il bene supremo è sempre quello collettivo, il Napoli, e mai l’individuale, cioè il giocatore. Chiunque esso sia. Il tecnico non ha parlato a De Bruyne in privato, diciamo faccia a faccia, piuttosto ha ribadito pubblicamente la linea universale e le ineccepibili regole prima a Kevin, che ha ascoltato in silenzio, e poi a tutti gli altri", racconta il giornale sportivo. Così Conte ha approfittato di quanto accaduto per parlare all'intero gruppo ricordando che certi atteggiamenti sono sbagliati e non sono tollerati.

Una specie di precedente — Le sue parole a fine gara hanno ricordato da vicino un episodio che si era visto al Meazza, quando allenava l'Inter e allo stadio c'erano pochissime persone a causa del covid. Quando Lautaro ero uscito nervoso per essere stato sostituito inaspettatamente, secondo il suo punto di vista, Conte gli urlò: "Fenomeno", per zittirlo e qualche giorno dopo alla Pinetina per distendere i toni era stato organizzato un finto match tra i due con Lukaku arbitro. "Ieri il clima è stato meno goliardico: la stagione è appena iniziata e il Napoli, lo scudetto, deve difenderlo ricominciando a vincere già domenica con il Genoa, prima della sosta. Anzi, già domani con lo Sporting: meglio rimettere subito il calcio e la squadra al centro del villaggio", conclude il giornale.

(Fonte: Corriere dello Sport)