Andrea Della Sala Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 13:32)

Non era rigore, lo ha ammesso l'Aia che ha certificato l'errore dell'arbitro Mariani, dell'assistente Bindoni in Napoli Inter. Cosa succederà ora agli arbitri e al Var della gara del Maradona?

"Panchina in vista. Per entrambi e forse anche per il Var Marini. L’arbitro Maurizio Mariani ha sbagliato, l’assistente Daniele Bindoni ben di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di sabato sera. Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un vero abbaglio da parte del primo assistente e conseguentemente l’assegnazione del penalty da parte del direttore di gara, quasi al buio e dopo 8 secondi di gioco, per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Tutto avviene al 42’ del primo tempo quando il centrocampista dell’Inter si infila in area e impatta la gamba, nel frattempo allargatasi, del difendente napoletano. Il rigore non esiste, il tocco è da rigorino e quindi non da assegnare. E il Var? Marini fa il check, lo completa e lascia la decisione da campo: è il meno responsabile di tutti ma in assoluto è un rigore che non va mai dato.

Cosa succederà a Mariani e Bindoni, reduci fra l’altro in settimana dal ritorno dal Cile per aver diretto la finale del Mondiale Under 20 fra Argentina e Marocco? Un po’ di… panchina, probabilmente più per l’assistente che per l’arbitro internazionale. Nella decisione del “Maradona” c’è ovviamente il suo zampino, che già all’intervallo – raccontano alcuni sussurri – era stato considerato sbagliato. Anche il Var si siederà in panchina?

È il meno “colpevole” di tutti ma probabilmente Marini verrà coinvolto nella “seduta” collettiva: il contatto c’era, da rigorino però, perché anche l’allargamento della gamba da parte del giocatore del Napoli impatta la corsa mai mutata del centrocampista dell’Inter; forse avrebbe dovuto far considerare meglio all’arbitro qualcosa che in fondo non aveva visto o aveva visto male. Nel corso della gara, poi, era più da ammonizione il contatto fra Gilmour e Calhanoglu rispetto al contatto (precedente di un secondo) fra Di Lorenzo e Dimarco, col capitano del Napoli poi colpito dalla sanzione (giallo)".

"Nel frattempo in questo prossimo turno di campionato potrebbero esserci Abisso e Marinelli, protagonisti lo scorso turno di Milan-Fiorentina (Parisi-Gimenez), episodio in cui l’arbitro non vede un contatto del braccio largo del viola sul viso del milanista («Ho visto il braccio largo ma non lo tocca») che invece in maniera evidentemente legittima il Var Rosario Abisso gli mostra («Lo tocca sì invece, in maniera gratuita, e lo trattiene anche»): se così fosse, sarebbe stato più giusto parlare di turnover e non di stop. E in Milan-Pisa? Tutto buono, un po’ intricato il primo gol ma nessun rilievo particolare", aggiunge Gazzetta.