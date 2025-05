1 di 5

Tutti concentrati sulla finale di Champions League. Ma in casa Inter a tenere banco è anche il futuro di Inzaghi. Come detto dal tecnico, le offerte non mancano, in primis quella milionaria dall'Arabia, ma tutto si deciderà dopo la gara col Psg di sabato a Monaco.

"In viale della Liberazione hanno preferito rimandare la questione, Marotta per adesso non si scompone e a tal proposito, proprio lunedì scorso in occasione del Media Day, il presidente ha affrontato il tema facendo trasparire un certo ottimismo, sentimento che, almeno in cuor suo, è sufficientemente sostenuto dalla bontà del progetto che il club potrà garantire a Inzaghi domenica prossima, giorno in cui è previsto che le parti si incontrino.

Ma quali carte potrà giocarsi Marotta? In ambito di contrattazione saranno tre i punti cruciali da affrontare: la durata del prossimo contratto, le garanzie sul mercato e il pieno sostegno della dirigenza a stagione in corso, un supporto di cui il tecnico in questa stagione si è sentito spesso sprovvisto", scrive Libero.