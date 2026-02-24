L'esterno olandese, assente ormai da novembre a causa di un infortunio, è tornato nuovamente a disposizione

C'è una grande novità nella lista dei convocati dell'Inter per la sfida contro il Bodo/Glimt: parliamo di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, assente da inizio novembre per infortunio, è finalmente tornato in gruppo, e Chivu ha deciso di portarlo in panchina per il delicatissimo ritorno del playoff di Champions League.