C'è una grande novità nella lista dei convocati dell'Inter per la sfida contro il Bodo/Glimt: parliamo di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, assente da inizio novembre per infortunio, è finalmente tornato in gruppo, e Chivu ha deciso di portarlo in panchina per il delicatissimo ritorno del playoff di Champions League.
news
Inter, convocato Dumfries. In campo contro il Bodo? Azzardo impensabile, ma Chivu…
La domanda è: potrà essere effettivamente a disposizione in caso di necessità? Così risponde La Gazzetta dello Sport:
"L'eventuale emergenza potrebbe portare, perché no, all'azzardo impensabile: usare a gara in corso un giocatore che non vede il campo da oltre tre, interminabili mesi. La mossa di Denzel Dumfries sarebbe solo una carta estrema da usare in una notte altrettanto estrema: almeno in teoria, il ritorno alla convocazione dell'olandese è da considerarsi soltanto scenografica".
Il piano di rientro—
"Dopo averlo fatto rientrare in gruppo dopo la sfida con il Lecce, Chivu vuole rifargli sentire l'aria di Champions, per poi lanciarlo effettivamente in campo dalla successiva sfida di A contro il Genoa sabato prossimo. In ogni caso, un pezzo di normalità riconquistata: l'olandese ha rimediato il guaio alla caviglia sinistra il 9 novembre dello scorso anno durante un contrasto di gioco in Lazio-Inter. Poi, dopo settimane di terapie più o meno a vuoto, è stato operato il 16 dicembre alla Fortius Clinic di Londra per la stabilizzazione dell'arto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA