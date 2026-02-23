Sky – Inter, riecco Dumfries: domani contro il Bodo torna tra i convocati

FC Inter 1908
Riecco Denzel Dumfries in casa Inter: l'olandese è pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu contro il Bodo/Glimt
Riecco Denzel Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese è infatti pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu.

Come riportato da Sky Sport, Dumfries tornerà tra i convocati contro il Bodo/Glimt. L’olandese partirà dalla panchina nella gara di ritorno dei play off di Champions League . L'ultima apparizione ufficiale dell'esterno con l'Inter risale al 9 novembre 2025, nella partita di campionato contro la Lazio. Ora Denzel è pronto a tornare: da capire poi quando Chivu deciderà di impiegarlo.

