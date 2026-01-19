CdS – Inter, Dimarco ha lanciato il coro su Chivu. E i fatti gli danno ragione

L'allenatore nerazzurro, arrivato nello scetticismo generale dopo una stagione in cui l'Inter aveva perso tutto, sta conquistando squadra e tifosi

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 12:32)

Accolto con lo scetticismo di chi aveva appena visto l'Intersfracellarsi al suolo dopo un'intera stagione ad inseguire tutto. L'ambiente nerazzurro ha iniziato a ricredersi su Cristian Chivu giorno dopo giorno. La forza del lavoro, quella dei risultati continui, le difficoltà superate tutte le volte, il cadere e rialzarsi, il correggersi, i messaggi lanciati.

Dell'allenatore nerazzurro, del suo feeling con la squadra ("un manipolo di soldati, guidati da un comandante pienamente riconosciuto, con una missione precisa: tornare a vincere") e del suo percorso ha parlato il Corriere dello Sport: "Un passo dopo l’altro ha "installato" le sue idee, partendo da ciò che era stato costruito in questi anni da Inzaghi. Ora non è più solo l’Inter di Simone, ma anche quella di Cristian. Aveva cominciato Dimarco, poi lo hanno seguito anche altri nerazzurri in una sorta di coro: Chivu era esattamente ciò di cui avevamo bisogno per ripartire. Le parole, però, le porta via il vento se non ci sono pure i fatti", si legge.

"Ebbene, i fatti sono i risultati, il modo con cui l’Inter sta in campo, la sua identità precisa, che non perde se cambiano gli interpreti. Già perché l’allenatore rumeno ha anche saputo tenere tutti coinvolti, con cambi e rotazioni. E la carota non è certo il suo unico strumento: c’è pure il bastone, che usa, però, solo all’interno dello spogliatoio. All’esterno, c’è solo difesa e protezione per i suoi uomini. Manca un ultimo tabù: vincere uno scontro diretto. Beh, in questo senso l’Arsenal rappresenta la migliore delle occasioni", conclude il quotidiano.