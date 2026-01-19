Il Milan, fuori dalla Champions League e uscito dalla Coppa Italia, può concentrarsi solo sulle restante 17 partite di campionato. L'Inter avrà sicuramente i quarti di Coppa Italia e almeno gli spareggi in Europa. Ma, andando avanti, le gare sarebbero molte di più.

"Non sarebbe un dramma affrontare un paio di scocciature in più a febbraio, purché poi il pass venga ottenuto attraverso gli spareggi. Però, pensando a un’ipotetica volata contro il Milan, Chivu avrà notato le differenze rispetto ad Allegri: se l’Inter, come si augura, andrà in fondo alle due coppe, avrà giocato alla fine della stagione 61 partite contro 42. Non solo: il Milan già può programmare inverno e primavera tarandosi sulle 17 giornate di campionato che restano e stop. L’Inter invece avrà sicuramente 5 impegni in più (il quarto di Coppa Italia e le quattro di Champions che ormai si è garantita) e potrebbe salire addirittura a +17, un girone intero", sottolinea La Gazzetta dello Sport.