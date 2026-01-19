"Ma questo capita ai club che puntano sempre al massimo, rassicurati nelle ambizioni da una rosa costruita per resistere al triplo-quadruplo fronte. Chissà se basterà per schermare la qualità dell’Arsenal, dopo un weekend che è stato allegro per tutti. L’Inter ha mantenuto le distanze in Serie A, gli inglesi hanno addirittura allungato di un punto su Manchester City e Aston Villa nonostante la frenata (0-0) di Nottingham. Fin qui Arteta ha perso solo due partite di Premier, l’ultima il 6 dicembre proprio contro l’Aston Villa, mentre in Europa ha accumulato un 17-1 complessivo nelle prime sei giornate chiuse a punteggio pieno. L’Arsenal nella sua storia non ha mai vinto sette volte di fila in Champions e certamente non arriverà a Milano per visitare il Castello Sforzesco, nonostante la qualificazione già raggiunta. Bisognerà imporgli l’inchino, non attendersi un omaggio all’ospitalità", aggiunge Gazzetta.
