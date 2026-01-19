"Domani contro l’Arsenal Marcus Thuram rimette addosso la 9 nera e azzurra che non ha sporcato a Udine causa forza maggiore: il freddo Friuli ha richiesto una coperta in più, il pensiero della Champions ha fatto il resto. In ogni caso, da 2 anni e mezzo il francese ha un posto al calduccio in squadra, non ci sono pericoli incombenti per il ruolo di primo cavaliere del regno accanto al sovrano Lautaro, ma mai come adesso alle sue spalle soffia un vento potente. Marcus per primo sa quanto stia leggermente cambiando il clima nell’attacco dell’Inter, insomma le antiche certezze non sono più incise nella pietra. È chiaro che nello scalare la montagna nerazzurra, Pio Esposito non abbia ancora raggiunto la cima. Non è certamente un titolare di questa squadra, resta un passo alle spalle di Thuram, ma non gli è più precluso nulla. Almeno questo è il pensiero diffuso nello staff tecnico e in società: tutti, tra Appiano e Viale della Liberazione, sono ben consapevoli di avere una piccola pepita d’oro da custodire, ancor più preziosa visto che non è costata nulla. Chivu, poi, crede nella forza della gioventù e non teme le decisioni forti, mentre il suo figliolo non rallenterà proprio adesso sul più bello", analizza La Gazzetta dello Sport.