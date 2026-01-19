Contro l'Arsenal l'attaccante tornerà a fare coppia dal 1' con Lautaro Martinez. Esposito guadagna sempre più posizioni e ogni volta che viene chiamato in causa si fa trovare pronto.
Inter, torna Thuram: gerarchie cambiate in attacco? “Pensiero diffuso tra staff e società”
"Domani contro l’Arsenal Marcus Thuram rimette addosso la 9 nera e azzurra che non ha sporcato a Udine causa forza maggiore: il freddo Friuli ha richiesto una coperta in più, il pensiero della Champions ha fatto il resto. In ogni caso, da 2 anni e mezzo il francese ha un posto al calduccio in squadra, non ci sono pericoli incombenti per il ruolo di primo cavaliere del regno accanto al sovrano Lautaro, ma mai come adesso alle sue spalle soffia un vento potente. Marcus per primo sa quanto stia leggermente cambiando il clima nell’attacco dell’Inter, insomma le antiche certezze non sono più incise nella pietra. È chiaro che nello scalare la montagna nerazzurra, Pio Esposito non abbia ancora raggiunto la cima. Non è certamente un titolare di questa squadra, resta un passo alle spalle di Thuram, ma non gli è più precluso nulla. Almeno questo è il pensiero diffuso nello staff tecnico e in società: tutti, tra Appiano e Viale della Liberazione, sono ben consapevoli di avere una piccola pepita d’oro da custodire, ancor più preziosa visto che non è costata nulla. Chivu, poi, crede nella forza della gioventù e non teme le decisioni forti, mentre il suo figliolo non rallenterà proprio adesso sul più bello", analizza La Gazzetta dello Sport.
"La ThuLa resta ancora la marca di casa, la PioLa è invece la nuova immessa sul mercato, con nome che sa di leggenda. La forza della crescita di Esposito, infatti, si deve alla connessione speciale con Lautaro, il capitano da cui dice di imparare e che cerca appena può: è una connessione che sgorga naturalmente, ma che viene affinata giornalmente alla Pinetina. A Udine è stato l’assist numero 3 recapitato dall’azzurro direttamente all’argentino: prima lo aveva “pescato” con il Pisa e con l’Atalanta, nessun altro in questo campionato ne ha forniti di più a un singolo compagno (sono tre anche quelli del genoano Aaron Martin per Leo Ostigard). Certo, tutto è anche legato alle condizioni di Marcus che non gode dello sprint di inizio stagione, quando era lui a tirare la carretta: cinque centri nelle prime sette tra A e Champions. Il bicipite femorale gli ha tirato via un mese sul più bello e le medie del francese si sono abbassate: l’Inter lo aspetta (da titolare) nella versione migliore, ma il figlio di Lilian dovrà lavorare di gomito. Con questi chiari di luna non si sa mai", spiega il quotidiano.
