Sono ovviamente impietosi i giudizi del giorno dopo sul Verona dopo la pesantissima sconfitta contro l'Inter per 5-0, già dopo 45 minuti. Anche il Corriere Veneto non ci va giù leggero: "Basterebbero i numeri per dire di quanto questa sconfitta del Verona sia uno scempio, di come sia inquietante il modo in cui l’Hellas si presti a subire umiliazioni. Quella con l’Inter va oltre il risultato, i cui contorni sono persino limitati, per lo stato delle cose. Sul 5-0, il ritmo è stato di riposo: non serviva a Simone Inzaghi, con il Lipsia e la Champions League ad attendere martedì a San Siro, pigiare sull’acceleratore, maramaldeggiare su chi ha preso 32 gol in tredici partite, alla media eloquente, sconcertante, di 2.46 a giornata. L’Inter in un tempo non ne faceva cinque, in trasferta, dal 1964, a Genova con la Sampdoria.