Oggi l'Inter affronterà la Lazio con l'obiettivo di centrare l'ottava vittoria in campionato che varrebbe il sorpasso al Milan in attesa di conoscere il risultato della capolista Napoli contro il Bologna.
Repubblica conferma: “Frattesi sempre più ai margini dell’Inter. Con la Lazio…”
"Inter-Lazio torna sei mesi dopo il 2-2 che costò lo scudetto ai nerazzurri e illuse i biancocelesti di giocare in Europa. Chivu cerca continuità, dopo due vittorie poco convincenti contro Verona e Kairat", spiega Repubblica che poi dà anche le ultime di formazione.
"Il tecnico dell'Inter potrebbe rilanciare in difesa Acerbi, reduce da tre panchine di fila, e scioglierà all'ultimo il dubbio su chi affiancherà Lautaro fra Bonny e Thuram, rientrato dopo un mese di stop. A centrocampo, Barella e Sucic preferiti a Frattesi, sempre più ai margini".
Sarri invece dovrebbe confermare Dia in attacco che però ha segnato un solo gol in campionato. Pronto a subentrare dalla panchina anche Pedro, che a maggio precluse i sogni scudetto dell'Inter di Inzaghi.
