Repubblica conferma: “Frattesi sempre più ai margini dell’Inter. Con la Lazio…”

Chivu cerca continuità, dopo due vittorie poco convincenti contro Verona e Kairat: le ultime di formazione

"Inter-Lazio torna sei mesi dopo il 2-2 che costò lo scudetto ai nerazzurri e illuse i biancocelesti di giocare in Europa. Chivu cerca continuità, dopo due vittorie poco convincenti contro Verona e Kairat", spiega Repubblica che poi dà anche le ultime di formazione.