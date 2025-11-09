Inter-Lazio, quanti minuti per Thuram? “Lo staff e Chivu ragionano mentre Marcus…”

Stasera dovrebbe esserci una chance dal primo minuto per Bonny anche se Thuram scalpita per tornare a pieno regime

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 11:02)

Dopo la chance avuta contro il Kairat, Pio Esposito dovrebbe sedersi in panchina almeno dall'inizio contro la Lazio. Chivu, infatti, ha deciso di puntare su Lautaro e c'è ancora un dubbio tra Thuram e Bonny, con l'ex Parma leggermente favorito.

"A insidiare il francesino, semmai, è il connazionale Marcus, il cui fisico è guardato con grande attenzione da Appiano: il suo storico di infortuni, a partire da quello alla caviglia, dimostra che serve pazienza massima, proprio ciò che ha avuto Chivu nel gestire il recupero.

Dopo i 20 minuti di Coppa, è pronto a crescere decisamente: fosse per lui ne giocherebbe una sessantina già adesso, mentre lo staff riflette se sia più prudente usarlo ancora come arma in corsa per l’ultima mezzora, anche perché agli attaccanti è richiesto un robusto stress fisico nel primo pressing.

Come sempre in casa Chivu, la decisione è rimandata all’ultimo momento, ben sapendo che dopo la sosta arriverà il derby che rischia di orientare la stagione: è per quel 23 novembre che servirà la migliore versione di Thuram e il fatto che non andrà in nazionale da Deschamps sarà un bell’aiuto per salire di condizione", spiega La Gazzetta.