Non una grande prestazione dell'Inter che avrebbe sicuramente potuto osare di più. Pesano gli infortuni e il rigore assegnato ai Reds
CorSera – Altra beffa, l’Inter trova ancora il modo di farsi del male. Ora in Champions…
"Un’altra beffa nel finale, come a Madrid: l’Inter trova ancora il modo di farsi del male a un passo da un pareggio pesante, in cima a una partita tiratissima con il Liverpool. A decidere è un rigorino da esportazione a due minuti dal 90’, nel quale Bastoni (coinvolto anche nel 2-1 dell’Atletico) è molto ingenuo a tirare la maglia a Wirtz, senza nessuna utilità. Il tedesco è scenografico nella caduta e il suo connazionale Zwayer, chiamato dalla Var, abbocca senza colpo ferire. Così il punto di appoggio per avvicinarsi agli ottavi svanisce sotto ai piedi dei nerazzurri, fermi a quota 12: adesso contro Arsenal e Dortmund a fine gennaio serve almeno una vittoria per entrare nel G8 ed evitare i playoff di febbraio", scrive il Corriere della Sera.
"Non basta alla banda di Chivu un lungo assolo a fine primo tempo (con l’unica vera occasione da gol, di Lautaro, parata da Alisson) e nemmeno una ripresa ricca di ripartenze che meritavano meno frenesia e forse anche meno stanchezza. Ma con due sostituzioni obbligate nei primi 45’ il tecnico rumeno aspetta quasi fino alla fine per il triplice cambio che gli resta a disposizione, con la squadra quasi alle corde. La vittoria che rilancia i Reds, ora a pari punti dei nerazzurri, si appoggia su un maggiore controllo della partita, anche se le parate di Sommer sono quasi tutte di routine, con Bradley, avversario dell’Italia al playoff Mondiale che gli tira addosso il pallone migliore", aggiunge il Corriere.
