Non una grande prestazione dell'Inter che avrebbe sicuramente potuto osare di più. Pesano gli infortuni e il rigore assegnato ai Reds

"Un’altra beffa nel finale, come a Madrid: l’Inter trova ancora il modo di farsi del male a un passo da un pareggio pesante, in cima a una partita tiratissima con il Liverpool. A decidere è un rigorino da esportazione a due minuti dal 90’, nel quale Bastoni (coinvolto anche nel 2-1 dell’Atletico) è molto ingenuo a tirare la maglia a Wirtz, senza nessuna utilità. Il tedesco è scenografico nella caduta e il suo connazionale Zwayer, chiamato dalla Var, abbocca senza colpo ferire. Così il punto di appoggio per avvicinarsi agli ottavi svanisce sotto ai piedi dei nerazzurri, fermi a quota 12: adesso contro Arsenal e Dortmund a fine gennaio serve almeno una vittoria per entrare nel G8 ed evitare i playoff di febbraio", scrive il Corriere della Sera.