CorSera – Inter troppo tenera, ci si aspettava di più. Ora Arsenal e Dortmund: altre due big

"L’Inter proprio alla fine si inchina al Liverpool, seconda sconfitta di fila dopo Madrid, anche quella maturata nel finale. Sembra una maledizione, ma non lo è. La squadra di Chivu è troppo tenera per tenere testa all’orgoglioso Liverpool. Quella contro i Reds non è la stessa squadra che aveva incantato la sua gente con il Como appena tre giorni prima. Prigioniera del pressing ossessivo degli inglesi nella prima mezzora, sciupona e frettolosa nelle ripartenze della ripresa, ha un solo vero quarto d’ora di gloria: l’ultimo prima dell’intervallo, dopo il gol di Konaté, cancellato dalla Var. Lecito aspettarsi un secondo tempo diverso, più convinto e determinato. E invece l’Inter lo sbaglia per troppa precipitazione negli ultimi trenta metri. Così il Liverpool riprende campo e comincia a spingere. L’ingenua spinta di Bastoni a Wirtz diventa il rigore della condanna. Adesso la classifica si complica. L’Inter, quinta con 12 punti in attesa delle partite di stasera, per entrare tra le magnifiche otto deve farne almeno 4 nelle ultime due a gennaio, in casa con l’Arsenal e a Dortmund con il Borussia. E non sarà facile per una squadra che si è mostrata allergica agli scontri diretti", scrive il Corriere della Sera.