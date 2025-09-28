Il giornale si riferisce alla lotta per lo scudetto dopo le partite delle squadre di Tudor e di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 16:35)

"La Juve è un’incompiuta. Ma neppurel’Inter ruba la scena anche se sono tante le notizie positive. Sembra la squadra di Inzaghi con Chivu in panchina, sia nella buona sia nella cattiva sorte". Il Corriere della Sera parla della lotta scudetto in un articolo nel quale cerca 'l'anti-Napoli'.

"Per un’ora, sulle ali del solito gol di Lautaro al Cagliari, 12 in 12 partite, si esprime bene in velocità e ampiezza, mostrando segnali di crescita soprattutto a centrocampo. Però ha il torto di piacersi troppo e le manca il furore per mettere al tappeto gli avversari intorpiditi. Così nell’ultima mezzora soffre, si salva grazie al palo di Folorunsho e cancella i patemi d’animo grazie al primo gol in serie A di Pio Esposito, entrato al momento opportuno con la solita personalità", si legge a proposito della squadra nerazzurra.

Getty Images"Stasera capiremo se quel Diavolo di Max potrà iscriversi alla corsa scudetto. Il Milan ha vinto le ultime quattro partite, segnando 9 gol senza subirne neppure uno, ma Lecce (due volte), Bologna e Udinese non sono esami sufficienti per ottenere la laurea. Il ruolo di anti-Napoli, al momento, è vacante", sottolinea il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)