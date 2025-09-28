L'hanno chiusa loro, nel momento più difficile della gara. Così Cagliari-Inter viene raccontata con i due voti sulla pagella del Corriere della Sera con i loro 7 meritati. Quello a Dimarco : "Concentratissimo si rivela prezioso nelle chiusure (su Borrelli) e nel suggerimento, per Pio". E quello per Esposito : "Si sblocca lontano da San Siro la gemma del vivaio. E' nata una stella".

Il voto più basso viene dato a Luis Enrique: 5 in pagella per il giocatore che ha giocato da titolare al posto di Dumfries. "Luis Henrique Non lascia il segno sulla partita. Impalpabile". In mezzo al campo sei e mezzo per Barella e Mkhitaryan. Sul primo si legge: "Figlio della Sardegna, non cede ai sentimenti: suo l'avvio della manovra per l'1-0. Chivu lo richiama in panchina dopo l'ammonizione". Sull'armeno si legge invece: "Fra i meno vistosi, anche lui centra un palo". 7 invece a Calhanoglu: "In crescita costante, dirige il traffico e colpisce un palo".