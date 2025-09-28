FC Inter 1908
CorSera – Cagliari-Inter: Luis Enrique impalpabile. Dimarco prezioso. Esposito: è nata una stella

Le pagelle del quotidiano che fotografano la gara dei nerazzurri in Sardegna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'hanno chiusa loro, nel momento più difficile della gara. Così Cagliari-Inter viene raccontata con i due voti sulla pagella del Corriere della Sera con i loro 7 meritati. Quello a Dimarco: "Concentratissimo si rivela prezioso nelle chiusure (su Borrelli) e nel suggerimento, per Pio". E quello per Esposito: "Si sblocca lontano da San Siro la gemma del vivaio. E' nata una stella".

Il voto più basso viene dato a Luis Enrique: 5 in pagella per il giocatore che ha giocato da titolare al posto di Dumfries. "Luis Henrique Non lascia il segno sulla partita. Impalpabile". In mezzo al campo sei e mezzo per Barella e Mkhitaryan. Sul primo si legge: "Figlio della Sardegna, non cede ai sentimenti: suo l'avvio della manovra per l'1-0. Chivu lo richiama in panchina dopo l'ammonizione". Sull'armeno si legge invece: "Fra i meno vistosi, anche lui centra un palo". 7 invece a Calhanoglu: "In crescita costante, dirige il traffico e colpisce un palo".

Voto più alto per Lautaro Martinez, 7.5: "II Toro dà ragione all''allenatore che lo difende dalle punzecchiature dei tifosi alla Pinetina. Si mette alle spalle i dolori alla schiena e da titolare spacca la partita di testa dopo 9 minuti".

(Fonte: Corriere della Sera)

