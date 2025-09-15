Ecco, secondo il Corriere della Sera, come ha preso il club nerazzurro questa scena: "Thuram con la sua mancata esultanza e le risate col fratello è un caso a parte, che ha stupito il club. E andrebbe approfondito, specie dopo le scintille americane accese dal famoso discorso di Lautaro. A 100 giorni dalla firma non è ancora l’Inter di Chivu. E il tempo stringe".