Anche Sandro Sabatini, ospite di Pressing, ha commentato quanto accaduto all'Inter nell'ultimo periodo. Questo il suo parere sull'avvio di stagione nerazzurro:
Sabatini: “Inter, polemica su Thuram sciocca. Lautaro irriconoscibile”
Il parere del noto giornalista a proposito dei nerazzurri reduci da due sconfitte in tre partite di Serie A
"Se l’Inter ha difetti evidenti, uno di questi è la mancanza di umiltà. La gravità è non esultare dopo il gol, per la risata col fratello invece è sciocco farci una polemica. Soprattutto perché distoglie l’attenzione dai veri problemi dell’Inter. Lautaro ad esempio negli ultimi mesi è irriconoscibile, molto più di quelli che dice non tengano al bene dell’Inter"
