Sabatini: “Inter, polemica su Thuram sciocca. Lautaro irriconoscibile”

"Se l’Inter ha difetti evidenti, uno di questi è la mancanza di umiltà. La gravità è non esultare dopo il gol, per la risata col fratello invece è sciocco farci una polemica. Soprattutto perché distoglie l’attenzione dai veri problemi dell’Inter. Lautaro ad esempio negli ultimi mesi è irriconoscibile, molto più di quelli che dice non tengano al bene dell’Inter"