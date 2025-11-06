Uno degli aspetti più convincenti di Cristian Chivu in questi primi mesi all'Inter è sicuramente la comunicazione: il tecnico nerazzurro risponde sempre nel modo migliore alle domande e il modo di porsi davanti alle telecamere è sicuramente un plus.

Lo conferma anche il Corriere della Sera, che poi si spinge in una piccola critica all'allenatore: "La comunicazione è fondamentale quanto uno schema ben riuscito: Chivu, quattro lingue parlate (romeno, italiano, inglese e olandese), lo ha capito subito. Però non esageri nemmeno lui con iperboli e immagini. Curi meglio l’aspetto difensivo".