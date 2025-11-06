La squadra di Chivu ha vinto contro i kazaki che però li hanno messi in difficoltà

"Il gol di Lautaro a fine primo tempo dovrebbe portare la serenità e infatti la porta. Così al 55esimo il Kairat sfrutta la dormita in area e pareggia. Seguono dieci minuti di alta pressione dell'Inter che porta al due a uno di Carlos Augusto con un siluro dalla distanza su assist di Pio Esposito " , scrive il quotidiano.

E aggiunge: "Dieci minuti che confermano la superficialità dei nerazzurri negli altri ottanta ma tant'è. Mentre l'Inter sale a 12 punti e si prepara alle ultime quattro gare impegnative. Chivu deve trasformare questa esperienza in una lezione: domenica c'è la Lazio, una bestia nera".

Tra le sue pagelle il giornale rifila 4.5 a Barella: "Passo indietro nel ruolo da regista. In quella posizione non può permettersi tutto quel nervosismo. E nemmeno tutte quelle giocate per i fotografi". 7 invece a Lautaro: "Non appena vede i compagni ammorbidirsi si innervosisce. Lui rimane carico e segna su un batti e ribatti di prepotenza". Quattro a Dumfries: "Emblematica la superficialità con cui lascia Arad saltare da solo in mezzo all'area". Frattesi: 4.5: "L'Inter perde il controllo proprio quando lui è in campo. Non palleggia mai e di fatto fa mancare un appoggio in costruzione", scrive il quotidiano.