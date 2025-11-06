FC Inter 1908
Libero – Inter superficiale col Kairat: emblematico Dumfries. Barella, troppe giocate per i fotografi

La squadra di Chivu ha vinto contro i kazaki che però li hanno messi in difficoltà
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"L'Inter approccia alla sfida contro il Kairat Almaty nel modo peggiore, pensando di vincerla facilmente". Così il quotidiano Libero racconta la vittoria contro i Kazaki sottolineando le difficoltà nerazzurre.

"Il gol di Lautaro a fine primo tempo dovrebbe portare la serenità e infatti la porta. Così al 55esimo il Kairat sfrutta la dormita in area e pareggia. Seguono dieci minuti di alta pressione dell'Inter che porta al due a uno di Carlos Augusto con un siluro dalla distanza su assist di Pio Esposito", scrive il quotidiano.

E aggiunge: "Dieci minuti che confermano la superficialità dei nerazzurri negli altri ottanta ma tant'è. Mentre l'Inter sale a 12 punti e si prepara alle ultime quattro gare impegnative. Chivu deve trasformare questa esperienza in una lezione: domenica c'è la Lazio, una bestia nera". 

Tra le sue pagelle il giornale rifila 4.5 a Barella: "Passo indietro nel ruolo da regista. In quella posizione non può permettersi tutto quel nervosismo. E nemmeno tutte quelle giocate per i fotografi".  7 invece a Lautaro: "Non appena vede i compagni ammorbidirsi si innervosisce. Lui rimane carico e segna su un batti e ribatti di prepotenza". Quattro a Dumfries: "Emblematica la superficialità con cui lascia Arad saltare da solo in mezzo all'area". Frattesi: 4.5: "L'Inter perde il controllo proprio quando lui è in campo. Non palleggia mai e di fatto fa mancare un appoggio in costruzione", scrive il quotidiano.

(Fonte: Libero)

