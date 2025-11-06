"Mica semplice, però, aver ragione della squadra kazaka, a dimostrazione del fatto che non esistono più avversari abbordabili. In Europa il pane te lo devi guadagnare con la fatica, con il sacrificio, con il massimo impegno. Quando il Kairat ha pareggiato, nonostante l’Inter fosse in totale controllo, mi sono tornate in mente le immagini che avevo visto nel tardo pomeriggio, quando i ciprioti del Pafos avevano battuto gli spagnoli del Villarreal e gli azeri del Qarabag erano stati capaci di fermare addirittura il Chelsea sul 2-2. Mi sono detto: oddio, speriamo che adesso non tocchi all’Inter contro i kazaki! Poi ci ha pensato Carlos Augusto a sistemare i conti, però un po di tensione era salita. A dir la verità i nerazzurri, prima della rete di Carlos Augusto, hanno avuto parecchie occasioni e, alla fine, hanno meritato il successo.