Della vittoria contro il Kairat e del percorso fin qui dell'Inter di Chivu ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi:
Sacchi: “Inter, ora serve un piano preciso. Se vogliamo cercare proprio il pelo nell’uovo…”
"Mica semplice, però, aver ragione della squadra kazaka, a dimostrazione del fatto che non esistono più avversari abbordabili. In Europa il pane te lo devi guadagnare con la fatica, con il sacrificio, con il massimo impegno. Quando il Kairat ha pareggiato, nonostante l’Inter fosse in totale controllo, mi sono tornate in mente le immagini che avevo visto nel tardo pomeriggio, quando i ciprioti del Pafos avevano battuto gli spagnoli del Villarreal e gli azeri del Qarabag erano stati capaci di fermare addirittura il Chelsea sul 2-2. Mi sono detto: oddio, speriamo che adesso non tocchi all’Inter contro i kazaki! Poi ci ha pensato Carlos Augusto a sistemare i conti, però un po di tensione era salita. A dir la verità i nerazzurri, prima della rete di Carlos Augusto, hanno avuto parecchie occasioni e, alla fine, hanno meritato il successo.
Adesso, come spiegato in precedenza, bisogna fare un piano preciso per arrivare nelle migliori condizioni di forma al momento clou della stagione. Certo che quattro attaccanti come Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito non li hanno tante squadre in Europa , e questo è un vantaggio da sfruttare. Chivu fa molto bene a ruotarli, perché in questo modo tutti sono coinvolti, entrano nei meccanismi di gioco della squadra e possono dunque rendere secondo le loro reali potenzialità. Che, a mio avviso, sono davvero notevoli. Forse, proprio per cercare il pelo nell’uovo, si deve sistemare ancora qualcosa nella fase difensiva. Parlo di fase difensiva, e non di difesa intesa come reparto staccato dal resto della squadra. In certe circostanze è necessaria una maggiore attenzione. Ma sono sicuro che Chivu, che è stato un grandissimo difensore, saprà dove e come intervenire, partendo sempre dal presupposto che tutti devono partecipare a entrambe le fasi di gioco.
